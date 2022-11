Maskottchen für Paris 2024: "Freiheitsmütze" mit Turnschuhen

Leuchtend rote phrygische Mützen mit Augen und Sneakern sind die Maskottchen für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Die "Phryges" wurden am Montag vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) enthüllt, die historische Kopfbedeckung sei ein Symbol für Freiheit, hieß es in der Mitteilung.