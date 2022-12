Die bereits für 2022 geplanten Olympischen Jugend-Sommerspiele in Dakar (Senegal) werden vom 31. Oktober bis 13. November 2026 nachgeholt. Das gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Montag bekannt. Die Spiele, die das erste olympische Event auf dem afrikanischen Kontinent sein werden, waren 2020 aufgrund der Coronapandemie zunächst abgesagt worden, sollen aber in vier Jahren nachgeholt werden.