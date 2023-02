Olympia: Fan-Wut wegen Tickets für Olympia 2024 in Paris

690 Euro pro Ticket für die Leichtathletik-Finaltage in der besten Kategorie, unliebsame Ticket-Pakete und im Allgemeinen ein Kaufsystem, vor dem der Europäische Verbraucherschutz warnt. Der Ticket-Verkauf für die Olympischen Spiele 2024 in Paris läuft noch alles andere als reibungslos.

Seit dem 1. Dezember des vergangenen Jahres können sich Fans im Zuge der ersten Verkaufsphase für den Kauf von Tickets für Olympia 2024 bewerben. (NEWS: Paris-Chefin will Sportler aus Russland nur bei Frieden)

Der Bewerbungsprozess erfolgte dabei über die Website des IOC, die ausschließlich in den Sprachen Englisch und Französisch verfügbar ist - für die rund um den Globus verteilte Olympia-Fangemeinde ein erstes großes Ärgernis, aber lange nicht das einzige.

"Vielleicht wird das ein Moment, in dem das IOC aufhört zu existieren"

„Es ist unbezahlbar und eine Lüge“

Wer sich nun Karten für die Medaillenentscheidungen sichern möchte, der wird überrascht. 690 Euro werden dort beispielsweise pro Karte in der besten Kategorie der Leichtathletik verlangt - das IOC behält sich zusätzlich auch noch eine Preisänderung vor.

Geworben wird dagegen mit Preisen ab 24 Euro. „Es ist unbezahlbar und eine Lüge zu sagen, dass es viele Plätze für 24 Euro gibt“, kritisierte ein wütender Fan den Ticket-Verkauf gegenüber der französischen Zeitung L‘Équipe . (NEWS: Olympia in Paris verbreitet Angst)

Auch im Netz teilen einige Fans ihren Frust mit. „Die Preise für die Leichtathletik bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris sind absolut lächerlich“, twitterte Liz Hartley. „Die billigsten Stadiontickets kosten 90 € (nur Vorläufe) oder 170/385 € für eine Abendveranstaltung. Für meine Eintrittskarten für London 2012 habe ich 60 £ bezahlt. Ich bin ein großer Leichtathletik-Fan, aber das ist unzumutbar.“

Am Veranstalter scheint die Kritik abzuprallen: Man sei „sehr zufrieden mit dieser Beliebtheit“, heißt es auf Nachfrage von L‘Équipe .

Organisationskomitee weißt Vorwürfe zurück

In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung wies das Organisationskomitee außerdem auf noch verfügbare Plätze hin: „Es gibt immer noch gute Möglichkeiten, die Spiele mit Tickets für 50 € und weniger zu erleben, die in etwa 15 Sportarten erhältlich sind.“