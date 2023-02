Olympia-Skandal von Tokio weitet sich aus

Der Skandal um die Olympischen Spiele 2021 in Tokio weitet sich immer weiter aus. Die japanische Staatsanwaltschaft erhob am Dienstag Anklage gegen Dentsu, die größte Werbeagentur des Landes, sowie fünf weitere Unternehmen. Diese stehen im Verdacht, wettbewerbswidrige Praktiken im Zusammenhang mit der Organisation der Sommerspiele angewandt zu haben.

Der Vorsitzende der Fernsehproduktions- und Veranstaltungsfirma Dentsu, Hiroshi Igarashi, soll die Vorwürfe gegenüber der Staatsanwaltschaft bereits zugegeben haben, wie lokale Medien berichten. Dentsu erklärte am Dienstag, "die Situation sehr ernst zu nehmen. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Probleme, die durch den Skandal entstanden sind."

Neben Dentsu wurde auch gegen fünf weitere japanische Firmen Anklage erhoben. Die Werbeagenturen Hakuhodo und Tokyu Agency sowie die in der Veranstaltungsbranche tätigen Unternehmen Same Two, Cerespo und Fuji Creative Corp werden ebenso strafrechtlich verfolgt wie sieben Einzelpersonen, deren Zugehörigkeit nicht näher beschrieben wurde.