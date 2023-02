Paris 2024: Olympischer Fackellauf beginnt in Marseille

Der olympische Fackellauf vor den Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August 2024) wird im Frühjahr 2024 in Marseille starten. Das teilten die Organisatoren am Freitag mit, ohne ein konkretes Datum zu nennen. Die vollständige Route nach der Ankunft in der Hafenstadt in Südfrankreich soll Ende Mai bekannt gegeben werden.