Wintersport: Amputations-Drama um russisches Eis-Idol

2006 in Turin holte er Olympia-Gold im Eistanz - zu denselben Klängen, mit denen einst auch Katharina Witt zur Legende geworden war. Nun steckt Roman Kostomarow im schwersten Kampf seines Lebens.

Dem Russen mussten beide Füße amputiert werden und auch die Hände sind in Gefahr, wie die Nachrichtenagentur TASS berichtet: „Leider mussten beide Füße amputiert werden. Jetzt gibt es einen Kampf um die Hände. Der Allgemeinzustand des Patienten verbessert sich, aber er befindet sich immer noch auf der Intensivstation unter strenger Aufsicht von Ärzten“, wird ein Familienmitglied zitiert. (NEWS: Alles zu Olympia)

Grund für das tragische Drama: die verhängnisvollen Folgen einer Lungen-Infektion.

Roman Kostomarow: Lungenentzündung hat schlimme Folgen

Alles begann am 10. Januar, als Kostomarow wegen einer Lungenentzündung in das Krankenhaus eingeliefert wurde. „Ärzte sagen, es ist kein Coronavirus. Während seiner Auftritte in der Aufführung hustete er, aber es gab keine Temperatur, also bat er nicht um Hilfe, zu dieser Zeit gab es keinen Grund zur Besorgnis“, beschrieb Show-Choreograf Maksim Stavissky die Situation.

Schnell verschlechterte sich jedoch dessen Zustand und der 46-Jährige musste an eine ECMO-Maschine - eine künstliche Lunge - angeschlossen werden. Zwischenzeitlich soll der Eiskunstläufer laut polnischer Medien auch ins Koma gefallen sein.

Kostomarows Ehefrau mit emotionalem Post

Vergangene Woche wurde ein Gangrän-Risiko diagnostiziert. Durch eine Blutunterversorgung sterben dabei Teile des Körpers ab und verwesen. Sollten die in dem Prozess entstehenden Bakterien in den Blutkreislauf gelangen, kann durch eine septische Blutvergiftung der Tod eintreten.

Die Ärzte kamen deswegen zu dem Entschluss, dass eine Amputation der Füße notwendig sei.

An Kostomarows Geburtstag am 8. Februar meldete sich seine Ehefrau Oksana Domnina mit einem emotionalen Post zu Wort - Domnina ist ebenfalls eine frühere Eistanz-Weltmeisterin, 2010 holte sie Olympia-Bronze in Vancouver. Das Ehepaar hat eine gemeinsame Tochter, die Anfang des Jahres 12 Jahre alt geworden ist.

„Alles Gute zum Geburtstag mein Held ... mein starker... mein Favorit... mein Champion in allem!!!“, schrieb sie und fuhr fort: „Ich bin stolz auf dich, deinen Mut, deine Stärke, deinen Eifer in diesen schwierigen Momenten zu gewinnen!!! Vor genau einem Jahr hätten wir uns selbst im gruseligsten Traum nicht vorstellen können, dass es zu einer solchen Wende in unserem Leben kommen könnte... aber jetzt ist es so... und wir werden alles überwinden, wir werden mit allem verkraften, glaube ich!!! LEBE einfach.“

In seiner Karriere gewann Kostomarow neben olympischem Gold zwei WM-Titel und wurde dreimal Europameister. Seine Erfolge feierte er mit Tatjana Navka, den größten davon 2006 in Turin, wo das Paar zu Olympia-Gold lief, mit einer Kür zu den Klängen von George Bizets „Carmen“ - wie Kathi Witt 1988 bei ihrem Sieg in Calgary.