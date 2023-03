Deutsches Haus 2024 in Pariser Rugby-Stadion

Frankfurt am Main (SID) - Im sporthistorischen Stade Jean Bouin von Paris steht 2024 während der Olympischen Spiele (26. Juli bis 11. August) und Paralympics (28. August bis 8. September) das Deutsche Haus. Die Auswahl der Rugby-Arena als Treffpunkt besonders für die Mitglieder von Team Deutschland sowie Sponsoren und Medien gab die Deutsche Sportmarketing (DSM) als Betreiber der schon traditionellen Einrichtung 500 Tage vor der Eröffnungsfeier der Sommerspiele an der Seine am Dienstag bekannt.