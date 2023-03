Mehrheit der Franzosen für Olympiastart Russlands

Eine große Mehrheit der Franzosen hat sich trotz des anhaltenden Ukraine-Krieges für eine Teilnahme der russischen Sportler und Sportlerinnen an den Olympischen Spielen 2024 in Paris ausgesprochen.

In einer repräsentativen Umfrage Anfang März waren 72 Prozent der Befragten für einen Start der Russen, 27 Prozent sprachen sich dagegen aus. Unter den Befürwortern waren 28 Prozent für eine Teilnahme auch unter den russischen Farben, 44 Prozent erklärten, sie sollten unter neutraler Flagge antreten.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) unter Präsident Thomas Bach hatte Ende Januar die Möglichkeit ins Spiel gebracht, Wege zu prüfen, um Aktiven aus Russland und Belarus einen Weg zurück in internationale Wettkämpfe zu ebnen. Flagge, Hymne, Farben oder andere Erkennungszeichen von Russland oder Belarus sollen verboten bleiben, Regierungs- oder Staatsbeamte beider Länder sollten keine Einladung oder Akkreditierung erhalten.

Ukraines Sportminister Wadym Hutzajt hatte daraufhin mit einem Boykott der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2024 in Paris gedroht, falls russischen Athleten die Teilnahme erlaubt werden sollte.

Die französische Regierung und die Organisatoren der Sommerspiele in Paris wünschen sich in der Russland-Frage vom IOC eine Entscheidung „bis zum Sommer“. Zuvor hatte sich die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo gegen einen Start von Aktiven aus Russland und Belarus selbst bei strikter Neutralität ausgesprochen, solange der Krieg in der Ukraine andauert.