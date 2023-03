Wohl keine russischen Turnriegen in Paris 2024

Nach aktuellem Stand werden keine russischen Kunstturn-Riegen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris an die Geräte gehen.

Auf der am späten Dienstagabend geschlossenen Meldeliste für die Europameisterschaften vom 11. bis 16. April in Antalya ist Russland aufgrund des kriegsbedingten Startverbots nicht verzeichnet.

Die europäischen Titelkämpfe in der türkischen Touristenmetropole sind die letzte Gelegenheit, sich als Team für die Weltmeisterschaften Anfang Oktober in Antwerpen zu qualifizieren. Dort werden die Tickets für den olympischen Mannschafts-Wettbewerb in der französischen Hauptstadt vergeben.