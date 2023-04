FIBA: Russland von Olympia-Qualifikation ausgeschlossen

Der Basketball-Weltverband FIBA hat die Männer-Nationalmannschaft Russlands von der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris ausgeschlossen. Dies geht aus einer Pressemitteilung vom Dienstag hervor. „Gemäß der Empfehlungen des IOC zur Teilnahme von Athleten mit russischem oder weißrussischem Pass an internationalen Wettkämpfen hat das FIBA-Exekutivkomitee beschlossen, die Registrierung der russischen Herren-Nationalmannschaft für die FIBA-Olympia-Vorqualifikationsturniere 2023 nicht zuzulassen“, hieß es in dem Statement.