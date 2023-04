Olympia 2030: Sapporo könnte Bewerbung auf 2034 verschieben

Nach dem Korruptionsskandal im Zusammenhang mit Olympia 2021 in Tokio könnte Japan seine Bewerbung für die Winterspiele um vier Jahre auf 2034 verschieben. Das deutete der japanische Olympia-Chef Yasuhiro Yamashita an. Es sei „schwierig voranzukommen, ohne das Verständnis der Menschen zu gewinnen“, sagte der NOK-Chef mit Blick auf die Bewerbung Sapporos für 2030.

Lokale Medien berichteten, dass Yamashita die Bewerbung mit Katsuhiro Akimoto, dem Bürgermeister Sapporos, besprechen werde. Akimoto setzte sich am Sonntag bei seiner Wiederwahl gegen zwei Anti-Olympia-Kandidaten durch. Bei den Gesprächen werde nach Yamashitas Angaben auch die Möglichkeit einer Bewerbung für die Spiele im Jahr 2034 statt 2030 erörtert.

Die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in Sapporo lehnt eine Olympia-Bewerbung ab. Das ergab zuletzt eine Umfrage der Nachrichtenagentur Jiji. Die Stadt Sapporo erklärte zwar, dass sie kein öffentliches Referendum über die Ausrichtung der Spiele abhalten werden. Im vergangenen Dezember kündigte sie jedoch an, dass sie die Bewerbung nicht mehr aktiv fördern und eine landesweite Umfrage durchführen werde, um die Unterstützung zu ermitteln.

Salt Lake City soll mittlerweile eine Austragung 2034 bevorzugen - 2028 finden schließlich bereits Sommerspiele in den USA (Los Angeles) statt. Und in Japan wird die Kampagne Sapporos durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Vorwürfen der Bestechung im Rahmen der Sommerspiele 2021 in Tokio überschattet.