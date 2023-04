Tabor sieht in Olympischen Spielen „nachhaltige Motivation“

Der neue Vorstand Leistungssport beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), Olaf Tabor, spricht sich für Olympische Spiele in Deutschland aus. „Olympische Spiele im eigenen Land waren für Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainer, Verbände und auch für die Öffentlichkeit zumeist eine herausragende und nachhaltige Motivation“, sagte der Nachfolger von Dirk Schimmelpfennig in seinem Antrittsinterview.

Tabor (52) war zuvor über zehn Jahre lang als Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Alpenverein (DAV) tätig, die Abneigung der deutschen Gesellschaft gegenüber Großereignissen kann er nicht nachvollziehen: "Es scheint eine Tradition in Deutschland zu sein, dass Großveranstaltungen immer erst kritisch gesehen werden und Widerstand erzeugen. Wenn es in der Vergangenheit soweit war haben deutsche Ausrichter immer gezeigt, zu welch herausragenden Events wir fähig sind", so Tabor.