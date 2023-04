Ukraine will Druck auf IOC aufrechterhalten

Die ukrainische Regierung will den Druck auf das Internationale Olympische Komitee (IOC) in der Russland-Belarus-Frage hochhalten und sich weiter für einen Ausschluss beider Länder von den Olympischen Spielen 2024 in Paris einsetzen.

Hutzajt übte Kritik an IOC-Präsident Thomas Bach. Dieser habe Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Besuch im Juli Unterstützung zugesagt. "Was hat sich geändert?", sagte Hutzajt: "Nichts hat sich geändert. Es ist nur noch schlimmer geworden. So viele Städte sind zerstört, so viele Menschen - Frauen, Kinder - sind getötet worden."