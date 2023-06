Boxen: Tiafack und von Berge führen Deutschland-Team bei Olympia-Qualifikation an

Bei den Europaspielen (21. Juni bis 2. Juli) kämpfen mehr als 300 Boxerinnen und Boxer um die 44 Tickets für die Olympischen Spiele 2024 in Paris, der DBV hat mit Ausnahme einer Gewichtsklasse (Frauen bis 54 kg) alle Wettbewerbskategorien besetzt.

Tiafack (über 92 kg) und von Berge (bis 66 kg) sind dabei die Aushängeschilder des Teams um Delegationsleiter und Sportdirektor Michael Müller. Beide gewannen 2022 Gold bei der EM. Das deutsche Team hatte sich in einem internationalen Trainingslager in Kienbaum auf die Europaspiele vorbereitet.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte die Wettkämpfe in Krakau zur Olympia-Qualifikation erklärt, da der Amateur-Weltverband IBA aufgrund mehrerer Verfehlungen suspendiert ist. Das IOC richtet die Wettkämpfe in Paris wie schon 2021 in Tokio selbst aus.