Verschmutztes Wasser: Olympiatest der Schwimmer abgesagt

Der Olympiatest der Freiwasserschwimmer in Paris ist am frühen Sonntagmorgen endgültig abgesagt worden. Dies teilten der Weltverband World Aquatics und die lokalen Veranstalter mit. Das Wasser in der Seine war demnach weiterhin nicht sauber genug, um die nötigen Standards zu erfüllen. Zunächst war das für Samstag geplante Rennen über zehn Kilometer um einen Tag verschoben worden.