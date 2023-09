Basketballer als Beispiel für Volleyballer: "Spirit ist da"

Im komplizierten Rennen um das Ticket für die Olympischen Spiele nimmt sich Volleyball-Kapitän Lukas Kampa ein Beispiel an Dennis Schröder und Co. "Wie realistisch war es, dass die Basketballer Weltmeister werden?", fragte der Zuspieler vor Beginn des Qualifikationsturniers für Paris in Rio de Janeiro. Aus ihrer Außenseiterrolle wollen die deutschen Volleyballer wie die Vorbilder aus dem Basketball überraschen.