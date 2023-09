Drewniok schließt dauerhafte DVV-Rückkehr vorerst aus

Diagonalangreiferin Kimberly Drewniok steht den deutschen Volleyballerinnen vorerst nur für das Olympia-Qualifikationsturnier in Polen (16. bis 24. September) wieder zur Verfügung. „Ich bin hier, um meine Mädels zu unterstützen und zu helfen, wo ich kann“, sagte die 26-Jährige zu ihrer überraschenden Rückkehr: „Für den Moment ist es aber auch klar, dass es zum jetzigen Zeitpunkt kein Comeback ist.“

Drewniok hatte im vergangenen Mai aus persönlichen Gründen ihren Rücktritt aus dem Nationalteam bekannt gegeben. Bei der enttäuschenden Heim-EM hatte die Auswahl des deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) dann verletzungsbedingt einige Rückschläge hinnehmen müssen. So wird auch Topspielerin Hanna Orthmann weiter fehlen. Im polnischen Lodz soll nun Drewniok kurzfristig aushelfen.

"Ich muss schauen, wie sehr ich körperlich schon bereit bin, um dieses Turnier zu spielen", sagte Drewniok: "Aber ich werde definitiv mit meiner positiven Energie präsent sein." In Polen spielt Deutschland mit sieben weiteren Teams um zwei Tickets für Paris. Gegner in Pool C sind unter anderem Olympiasieger USA und der WM-Dritte Italien.