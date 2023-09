Medien: James und weitere NBA-Superstars wollen zu Olympia

Die US-Basketballer werden 2024 in Paris wohl wieder mit einem Superstar-Aufgebot nach dem fünften Olympia-Gold in Folge greifen. Wie das gut unterrichtete Portal The Athletic am Montag berichtete, hat Megastar LeBron James (38) bereits entsprechende Pläne gefasst. Zudem sei der erfolgreichste Korbjäger in der Geschichte der Profiliga NBA bereits unter anderen auf Größen wie Stephen Curry, Kevin Durant oder Anthony Davis zugegangen.