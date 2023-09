Mehr Deutsche in IOC-Kommissionen berufen

Vier Mitglieder des Präsidiums des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) werden im kommenden Jahr in den Kommissionen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) vertreten sein. IOC-Präsident Thomas Bach berief dabei unter anderen den DOSB-Präsidenten Thomas Weikert erneut in die Kommission „Revenues and Commercial Partnerships“. Weitere Berufene in verschiedene IOC-Organe sind die DOSB-Vizepräsidentinnen Kerstin Holze und Miriam Welte sowie Präsidiumsmitglied Britta Heidemann.