Neue Agentur: So soll der Sport aus der Krise kommen

Weniger Papierkram, mehr Flexibilität: So soll der deutsche Sport aus der Krise kommen. Knapp zehn Monate vor den Olympischen Spielen in Paris haben der Deutsche Olympischen Sportbund (DOSB) und das Innenministerium neue „Maßnahmen für die künftige Spitzensportförderung in Deutschland“ präsentiert. Zentraler Bestandteil ist die Gründung einer unabhängigen Sportagentur, die über die Verteilung der Fördergelder entscheiden soll.

Zudem soll das zuletzt stark in die Kritik geratene Potenzialanalysesystem "PotAS" weiterentwickelt und in die neue Sportagentur "integriert werden", wie es am Freitag nach der Sportministerkonferenz in Herzogenaurach hieß.