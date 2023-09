"Nicht umsetzbar": Asienspiele ohne Russen und Belarussen

Die zunächst angedachte Teilnahme von Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus an den Asienspielen wird nicht zustande kommen. Im Vorfeld des Multisport-Events im September im chinesischen Hangzhou berichtete das Portal insidethegames am Samstag von einer entsprechenden Entscheidung.

Das Konzept einer Eingliederung sei "untersucht worden, ist aber aus technischen Gründen nicht umsetzbar", heißt es hierzu in einer Mitteilung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), die auch dem SID vorliegt.

Im Juli erst hatte sich der Olympische Rat Asiens (OCA) auf seiner Generalversammlung in Bangkok für die Zulassung von insgesamt 500 Aktiven aus den zwei Ländern ausgesprochen. Auf Anfrage von insidethegames teilte ein OCA-Sprecher nun mit, dass es bei dem Event "keine russischen und belarussischen Athleten" geben werde.

Der Plan sah vor, dass die betroffenen Sportlerinnen und Sportler in China als Neutrale ohne jedes Erkennungsmerkmal für ihre Herkunft antreten. Sämtliche Ergebnisse sollten alleine der Wahrung ihrer Chancen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris dienen und nicht im Medaillenspiegel berücksichtigt werden.