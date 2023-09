Olympia-Quali in Rio: Auftaktsieg für Volleyballer

Die deutschen Volleyballer sind erfolgreich in das Olympia-Qualifikationsturnier in Rio de Janeiro gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski setzte sich am Samstagabend gegen den höher eingeschätzten Iran mit dem vierten Matchball mit 3:1 (25:22, 22:25, 25:16, 25:21) durch. Deutschland liegt als Nummer 16 des Rankings sechs Positionen hinter seinem Auftaktgegner. Beste deutsche Punktesammler waren Moritz Kalitzek (14) und Georg Grozer (9).