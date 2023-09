Olympia-Qualifikation: Volleyballerinnen siegen weiter

Zum Auftakt hatte das DVV-Team Thailand mit 3:0 geschlagen. Am Dienstag geht es in der Gruppe C gegen Südkorea (11.30 Uhr) weiter. Anschließend stehen die Duelle mit Slowenien und den Polinnen an, die für das Achtelfinal-Aus der Deutschen bei der Heim-EM gesorgt hatten. Zum Abschluss warten der WM-Dritte Italien und Olympiasieger USA auf das DVV-Team - die nominell schwersten Gegner. Lediglich die zwei besten Mannschaften der Gruppe sichern sich die Teilnahme an den Olympischen Spielen.