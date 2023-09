Olympiabewerbung: DOSB startet Dialogforum in Leipzig

Auf dem Weg zu einer deutschen Olympiabewerbung laden die Chefplaner des Deutschen Olympischen Sportbundes Bürgerinnen und Bürger am Samstag in Leipzig zum Austausch ein. In der Alten Börse steht von 10 bis 16 Uhr das erste Dialogforum in den möglichen Ausrichterstädten an. Es folgen Veranstaltungen in Hamburg (21. Oktober), München (5. November), Berlin (12. November) und Düsseldorf (noch nicht terminiert).