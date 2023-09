Russland: Neutralität kein Grund für Teilnahmeverzicht

Russland würde die Möglichkeit zur Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris auch mit neutralen Athleten nutzen wollen. Der Chef des russischen Olympia-Komitees, Stanislaw Posdnjakow, stellte am Freitag in Moskau klar, dass eine Starterlaubnis nur unter weißer Flagge formal keinen Grund für einen Verzicht auf die Teilnahme in Paris darstellen würde.