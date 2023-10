BSD mit Interesse an olympischen Bob- und Rodelwettbewerben

Der deutsche Schlittenverband BSD hat nun doch ein grundsätzliches Interesse an der Ausrichtung der Bob-, Rodel- und Skeletonwettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d‘Ampezzo bestätigt. Gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) habe der BSD „eine Anfrage mit Interessensbekundung an die Inhalte der Ausschreibung“ an das Olympische Komitee Italiens gerichtet, teilte der Verband am Montag mit. Dies sei aber noch keine offizielle Bewerbung.