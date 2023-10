Olympia? USA-Hammer bahnt sich an!

Die Pläne für das nächste „Dream Team“ mit US-Superstars beim Basketball-Turnier der Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris nehmen konkrete Formen an.

Mehrere Idole der nordamerikanischen Profiliga NBA mit LeBron James an der Spitze bekräftigten am NBA-Medientag ihre vollständige Bereitschaft zur „Mission Olympia-Gold“, während Kevin Durant bereits sogar eine feste Zusage für seinen Einsatz in Paris gab.