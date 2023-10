Konkurrenz für Deutschland? Indien kündigt Bewerbung für Olympia 2036 an

Indien wird sich um die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2036 bewerben. Das bestätigte Premierminister Narendra Modi vor dem Auftakt der IOC-Session am Samstag in Mumbai. „Indien wird bei seinen Bemühungen, die Spiele 2036 zu organisieren, jeden Stein umdrehen“, versicherte der 73-Jährige. Die Bevölkerung sei sehr enthusiastisch bei dem Gedanken an Olympia im eigenen Land.