Olympia 2024: NADA wird Teil der "Pre-Games Expert Group"

Die Nationale Anti Doping Agentur Deutschland (NADA) ist an der Ausarbeitung der Empfehlungen für ein internationales vor-olympisches Testprogramm für die Olympischen Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August 2024) beteiligt. Wie die NADA mitteilte, ist Sabrina Schoeps, Mitarbeiterin im Ressort Doping-Kontroll-System, in die "Pre-Games Expert Group" berufen worden.

"Schoeps bringt in dieser Gruppe wichtige Erfahrungen aus dem Kontrollsystem in Deutschland ein", hieß es in einer NADA-Mitteilung. Geleitet wird die Gruppe, die unter anderem die Dopinghistorie teilnehmender Länder beleuchtet und potenzielle Testlücken identifiziert, von der International Testing Agency (ITA). An diese hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Umsetzung des Anti-Doping-Programms für die Spiele delegiert.