Olympia-Quali: Volleyballer schlagen auch Brasilien

Die deutschen Volleyballer haben im Kampf um die Tickets für die Olympischen Sommerspiele in Paris ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen Gastgeber und Mitfavorit Brasilien gewannen Georg Grozer und Co. in der Nacht zu Mittwoch beim Qualifikationsturnier in Rio de Janeiro mit 3:1 (21:25, 25:19, 25:19, 28:26). Damit stehen die Deutschen bei drei Siegen aus drei Spielen.