Olympia-Qualifikation: Dicke Brocken für DBB-Frauen

Auf dem Weg zu ihrer erhoffen ersten Teilnahme an Olympischen Spielen treten die deutschen Basketballerinnen bei einem Qualifikationsturnier in Brasilien an und haben dicke Brocken erwischt. In Belem geht es vom 8. bis 11. Februar gegen die Gastgeberinnen, Serbien sowie Australien. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Sopron/Ungarn. Drei Teams aus der Gruppe erhalten ein Ticket für Paris.