Trotz Knieblessur: Quaas kann bei Kunstturn-WM starten

Aufatmen bei den deutschen Kunstturnerinnen: Die Chemnitzerin Lea Quaas kann trotz einer am vergangenen Freitag beim Podiumstraining erlittenen Knieblessur bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen an den Start gehen. Dies teilte der Deutsche Turner-Bund (DTB) 24 Stunden vor dem Auftritt der DTB-Riege im Qualifikations-Wettkampf am Montag mit. Die 18-Jährige soll das Team am Schwebebalken und am Boden unterstützen.