Volleyballer mit Selbstvertrauen in Knaller-Duelle

Zwei Spiele, zwei Siege - der Start der deutschen Volleyballer in die Olympia-Qualifikation hat die Hoffnung auf eines der begehrten Tickets für die Sommerspiele in Paris genährt. Grund zum Feiern gab es für Georg Grozer und Co. nach den Erfolgen gegen den Iran und Kuba (jeweils 3:1) jedoch noch nicht. Die DVV-Auswahl weiß: Die dicken Brocken beim Qualifikationsturnier in Rio de Janeiro kommen noch.