"Wie ein riesiges iPad": Squash-Verband hofft auf Olympia

Nach vier gescheiterten Bewerbungen in Serie hoffen Squash-Sportler und -Funktionäre, dass sich der Olympia-Traum 2028 endlich erfüllt. Ob die 150 Jahre alte Sportart in Los Angeles tatsächlich zum ersten Mal im Programm der Olympischen Sommerspiele stehen wird, entscheidet sich womöglich bei der Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Mumbai vom 12. bis zum 17. Oktober.