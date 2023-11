Bach: Zwei-Staaten-Lösung im IOC ein Beispiel für die Politik

Im Konflikt zwischen Israel und Palästinensern empfiehlt IOC-Präsident Thomas Bach seine Ringe-Organisation als ein Beispiel für mögliche Wege für eine friedliche Lösung. Die 30-jährige Parallelmitgliedschaft beider Völker im Internationalen Olympischen Komitee seit der Anerkennung des Palästinensischen Olympischen Komitees (POC) sei "Beweis dafür, dass eine Zwei-Staaten-Lösung möglich sein kann", sagte Bach am Dienstag in Paris auf einer Konferenz mit Vertretern ehemaliger Gastgeberstädte für Olympische Spiele.

"Im Umgang mit der Situation zwischen Israel und Palästina haben wir einen Vorteil, weil beide zur Olympischen Bewegung gehören, was man in der politischen Welt die 'Zwei-Staaten-Lösung' nennen würde", erläuterte Bach bei der Veranstaltung zur Vorbereitung der Sommerspiele 2024 in Frankreichs Hauptstadt seine Sichtweise. Dabei verwies der deutsche Ringe-Chef ausdrücklich auf die Stabilität dieser Konstellation: "Zwei Nationale Olympische Komitees leben über Jahrzehnte in friedvoller Koexistenz."