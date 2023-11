Berlin: Special Olympics für Olympia-Bewerbung nutzen

Der Berliner Senat will die Erfahrungen der Special Olympics World Games vom vergangenen Sommer für eine mögliche Olympia-Bewerbung nutzen. "Wir haben jetzt so viel Erfahrung gesammelt. Das können wir nicht nur weitergeben, sondern wir können weitere Sportgroßveranstaltungen anbieten. Nachhaltig und inklusiv - da wollen wir weitermachen", sagte Franziska Becker, Staatssekretärin für Sport, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.