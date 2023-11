Neugebauer: Olympia-Medaille und 9000 Punkte im Blick

Zehnkampf-Shootingstar Leo Neugebauer (23) peilt im nächsten Jahr große Ziele an. "Ich bin innerlich schon total auf die Olympischen Spiele fixiert und kann es bis zum Start kaum erwarten", sagte der College-Student voller Vorfreude auf Paris im Interview auf leichtathletik.de: "Eine Medaille wäre schon ganz cool, und ich glaube, das ist auch realistisch."

Zudem hofft der WM-Fünfte von Budapest, seinen deutschen Rekord von 8.836 Punkten in der Zukunft noch nach oben zu schrauben. "Ich denke, die 9000 Punkte werden sehr hart, sind aber definitiv machbar", sagte der Modellathlet vom VfB Stuttgart. Erst vier Zehnkämpfer konnten diese magische Marke knacken, der Weltrekord des Franzosen Kevin Mayer liegt bei 9126 Punkten.

Neugebauer hatte im Juni überraschend für Furore gesorgt, als er nach knapp 40 Jahren den alten deutschen Rekord von Jürgen Hingsen um vier Punkte verbessert hatte. Bei der WM konnte er lange von einer Medaille träumen, musste sich mit 8645 Punkten - dem zweitbesten Zehnkampf seiner Karriere - dann aber mit Platz fünf zufrieden geben. Und so konnte auch Neugebauer das historische Debakel in Ungarn nicht verhindern, als erstmals in der Geschichte ein deutsches Leichtathletik-Team ohne WM-Medaille blieb.