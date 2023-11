Olympia-Vergaben sorgen für geteilte Reaktion

Jubel bei Emmanuel Macron über die nächsten Olympischen Spiele für Frankreich, Verständnislosigkeit in Schweden und aufgeschobene Hoffnungen in der Schweiz: Die Vorentscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), mit den französischen Alpen für die Winterspiele 2030 und Salt Lake City in den USA für 2034 als designierte Gastgeber in den sogenannten "gezielten Dialog" zu gehen, hat für eine enorme Bandbreite an Reaktionen gesorgt.