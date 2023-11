Regierender Bürgermeister Wegner bekräftigt Zustimmung für Berliner Olympiabewerbung

Der DOSB hatte zu dem Dialog eingeladen, um Anregungen, Ideen und Kritik für den Entscheidungsprozess über eine mögliche Bewerbung zu sammeln. Die Mitgliederversammlung des DOSB soll am 2. Dezember in Frankfurt am Main in einer "Frankfurter Erklärung" das Warum einer Bewerbung beantworten.