Stockholm bringt sich für Winterspiele 2030 in Stellung

Die schwedische Bewerbung für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2030 wird konkreter. Nach der Regierung sprach auch die Hauptstadt Stockholm ihre Unterstützung für eine Kandidatur beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) aus. Stockholm soll in der Bewerbung die zentrale Rolle einnehmen, dazu sind Wettbewerbe in den traditionellen Wintersportorten Falun, Are und Östersund vorgesehen.