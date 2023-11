Triathlet Hellwig mit „größeren Erwartungen“ nach Paris

Triathlet Tim Hellwig spürt fast neun Monate vor dem Start der Olympischen Spiele in Paris bereits eine große Vorfreude. „Ich kann es gar nicht abwarten, dass ich in Paris an der Linie stehen werde“, sagte der 24-Jährige bei einem Medientermin von Suzuki: „Dass ich die Quali schon sicher habe, freut mich sehr. Das ganze Jahr ist darauf ausgerichtet. Das wird in jeder Einheit im Kopf präsent sein.“