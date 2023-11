Umweltsorgen: Olympische Surf-Wettbewerbe vor Verlegung

Die Surf-Wettbewerbe der Olympischen Spiele 2024 finden womöglich doch nicht am berühmten Spot Teahupoo auf Tahiti statt. Moetai Brotherson, der Präsident Französisch-Polynesiens, bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass er aus Umweltschutzgründen den Umzug an einen anderen Ort der Südseeinsel erwäge.

Die Austragung der Wettbewerbe in dem traditionsreichen Ort Teahupoo ist bei Umweltschützern, Anwohnern und Surfern hoch umstritten. Ihrer Meinung nach würde die fragile Unterwasserwelt in der Lagune durch den geplanten Bau eines Aluminiumturms für die Kampfrichter in den Meeresboden nachhaltig geschädigt werden.