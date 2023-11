Weltmeister Dauser gegen russische Turner bei Olympia

Barren-Weltmeister Lukas Dauser hat sich zum wiederholten Male gegen eine Teilnahme russischer und belarussischer Turnerinnen und Turner bei den Olympischen Spielen in Paris ausgesprochen. „Für mich hat der Krieg nicht aufgehört. Er ist nach wie vor in vollem Gange. Warum sollte man jetzt die Entscheidung von damals zurücknehmen?“ fragte der 30-Jährige im Interview mit dem Münchner Merkur und tz.

Der Turn-Weltverband FIG hatte diesen im Juli eine Teilnahme an internationalen Wettkämpfen im Jahr 2024 in Aussicht gestellt - unter strengen Auflagen und ohne jegliche Verbindung zu den jeweiligen nationalen Verbänden und Olympischen Komitees. Die Sportlerinnen und Sportler könnten somit auch an Qualifikationswettbewerben für die Spiele in Paris teilnehmen. Ob sie dort gegebenenfalls auch eine Starterlaubnis hätten, hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) noch nicht final entschieden.