Winterspiele 2030: Frankreich reicht offiziell Bewerbung ein

Mit den Olympischen Spielen in Paris vor der Tür hat sich Frankreich nun auch offiziell um die Ausrichtung der Winterspiele 2030 beworben. Am Dienstag stellte Frankreichs Olympisches Komitee (CNOSF) um Präsident David Lappartient die Pläne vor, nach denen die Spiele in den französischen Alpen und in Nizza stattfinden sollen. Laut Lappartient würden bei einem Zuschlag 95 Prozent der Wettbewerbe in bereits bestehenden Sportstätten ausgetragen.