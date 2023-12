Olympia-Eiskanal: Italiens Regierung plötzlich pro Neubau

Die ungeklärte Frage über den Austragungsort der Schlittenwettbewerbe bei den Winterspielen 2026 birgt weiterhin Konfliktpotenzial. Italiens stellvertretender Ministerpräsident Matteo Salvini unterstrich am Dienstagabend die Möglichkeit des Neubaus einer Bahn in Cortina d‘Ampezzo.

"Das Verkehrsministerium wird einen Vorschlag erarbeiten, der die Italiener keinen Cent mehr kostet", hieß es in einer Mitteilung aus Salvinis Ressort. Das Projekt solle den Entscheidungsträgern "so schnell wie möglich" präsentiert werden, man habe schon "zu viel Zeit verloren".

Olympia: Zum ersten Mal Wettkämpfe außerhalb des Gastgeberlandes?

Auch das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte angesichts der unklaren Möglichkeit zur Nachnutzung von Beginn an Vorbehalte gegen ein Neubau-Projekt geäußert. Am Dienstagabend nun, fast zeitgleich mit der Verkündung Salvinis, teilte das IOC nach dem 12. Olympic Summit in Lausanne zudem mit: Der Plan des Organisationskomitees für 2026 habe sich "in Richtung der Empfehlungen des IOC entwickelt". Das IOC erwarte nun in naher Zukunft eine Entscheidung, nach der "die Schlitten-Wettbewerbe in einer bereits existierenden Eisbahn außerhalb Italiens" durchgeführt werden.