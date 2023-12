Olympia: Lösung im Surf-Streit deutet sich an

Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Paris rechnen in der Diskussion um die Austragung der Surfwettbewerbe vor der Küste Tahitis mit einer baldigen Lösung. Der von Umweltschützern und Aktivisten kritisierte Neubau des Jury-Turms solle nun in Größe und Gewicht kleiner ausfallen als zunächst geplant, teilte das Organisationskomitee dem SID mit.