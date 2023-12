Russen zu Olympia? Ukrainischer Sportminister "sehr besorgt"

Der ukrainische Sportminister hat die Forderung verschiedener Sportverbände und Nationaler Olympischer Komitees kritisiert, russische und belarussische Sportler an den Sommerspielen in Paris teilnehmen zu lassen. Er sei „sehr besorgt“, sagte Matwij Bidny, da dieser Schritt nicht den Eindruck erwecke, dass das Internationale Olympische Komitee „die nötige Führungsstärke in Sachen olympischer Fairness und Gerechtigkeit“ zeigen wolle.