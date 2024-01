Hockey-Frauen lösen Olympia-Ticket - auch Männer auf Kurs

Deutschlands Hockeyfrauen fahren zu den Olympischen Spielen nach Paris. Im Halbfinale des Qualifikationsturniers in Ranchi/Indien setzte sich die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) nach einem Krimi mit 4:3 im Penaltyschießen gegen den Gastgeber durch und sicherte sich vorzeitig eines der drei Tickets. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 (1:1) gestanden. Die Männer stehen im Oman ebenfalls im Halbfinale und können am Samstag (17.30 Uhr/ sportschau.de ) mit einem Sieg gegen Pakistan nachziehen.

Charlotte Stapenhorst (27./57.) traf vor spektakulärer Kulisse im Hockey-verrückten Indien doppelt für das deutsche Team - Ishika Chaudhary sorgte kurz vor dem Ende per Strafecke für den glücklichen Ausgleich (59.), nachdem Deepika die Gastgeberinnen früh in Führung gebracht hatte (15./Strafecke). Im Penaltyschießen verwandelte Lisa Nolte den entscheidenden Versuch.

Am Vormittag hatten die Männer im Oman ihr Halbfinalticket gelöst und ihrerseits einen großen Schritt in Richtung Paris gemacht. Nach dem souveränen 3:0 (2:0) gegen Außenseiter Chile im abschließenden Gruppenspiel fehlt dem Weltmeister nur noch ein Sieg in den kommenden zwei Spielen.