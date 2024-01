Legendärer 8,90-Meter-Sprung: Beamon lässt Gold versteigern

Eines der begehrtesten Erinnerungsstücke der olympischen Geschichte kommt unter den Hammer: Leichtathletik-Ikone Bob Beamon lässt seine Goldmedaille von den Sommerspielen 1968 in Mexiko-Stadt versteigern. Der US-Amerikaner hatte damals im Weitsprung mit seinem Satz auf 8,90 m den wohl spektakulärsten Weltrekord der Sportwelt erzielt.

"Es ist Zeit für mich, die Medaille weiterzugeben", sagte der 77 Jahre alte Beamon vor der Auktion am Donnerstag bei Christie's in New York. Experten schätzen den Marktwert auf 400.000 bis 600.000 Dollar (370.000 bis 550.000 Euro).