Mixed bei Olympia: Zverev und Kerber wollen zusammenspielen

Die deutschen Tennis-Stars Alexander Zverev und Angelique Kerber streben einen gemeinsamen Auftritt im Mixed-Doppel bei den Olympischen Spielen in Paris an. "Wir haben darüber geredet. Der Plan ist natürlich, dass wir zusammenspielen wollen", sagte Zverev am Freitag im Vorfeld der Australian Open in Melbourne. Für eine gemeinsame Teilnahme muss das Ranking stimmen - Kerber hängt da nach ihrer langen Baby-Pause hinterher.